Sürücüler 'sis' yüzünden zor anlar yaşadı

Kentte özellikle akşam saatlerinde etkili olan sis Çat-Bingöl, Erzurum-Ağrı karayolları ile Erzurum Havalimanı'na ulaşımı sağlayan karayolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Bu sebeple araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, karayollarında güçlük çekiyor.

Meteoroloji yetkilileri ise sürücüleri, sis nedeniyle daha dikkatli olması yönünde uyardı.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerde de aksamalar yaşanıyor.