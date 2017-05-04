  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası başladı

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası başladı

Terör örgütü DEAŞ tarafından 34 kişinin ölümüne 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Suruçtaki canlı bomba saldırısı davası başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık iki yıl önce 34 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine başlandı.

Biri tutuklu 3 sanığın ilk kez mahkeme karşısına çıkacağı duruşma, Şanlıurfa Adliye Sarayı yerine güvenlik gerekçesiyle FETÖ davalarının görüldüğü Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Salonunda gerçekleştiriliyor.

Salonun bulunduğu bölgede üç aşamalı güvenlik şeridi oluşturan ekipler, duruşmayı takip edecek kişileri üst aramasından geçirdikten sonra alana aldı.

CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de duruşmayı takip etmek için salona geldi.

İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 şüpheli hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "Tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nın ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Etiketler: DEAŞ, suruç saldırısı, canlı bomba, dava
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