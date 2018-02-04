  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suruç'ta bir terörist yakalandı

Suruç'ta bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suruçta bir terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki yurt içi olaylara ve günlük faaliyetler bölümünde yer alan bilgiye göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak merkezde ise güvenlik güçlerince araziye gömülü bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 677 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 58, Türkiye'den Yunanistan'a 79, Türkiye'den Bulgaristan'a 3 kişi yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: ypg, Suruç, PYD, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER