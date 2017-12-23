Suriye'nin okul sıraları Gaziantep'ten

Gaziantep'teki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yıl önce kurulan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü'nde okuyan öğrenciler, hem Türkiye hem de Suriye'deki okullar için üretim yapıyor.

Okulun atölyesinde sıra, dolap, masa üreten öğrenciler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki okullarda eğitim gören Suriyeli kardeşlerine de destek oluyor.

Mobilya atölyesi şefi Perya Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın siparişi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Bölümdeki öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren üretime geçtiklerini ifade eden Ayık, "Öğrenciler 10. sınıfta makineleri tanıyorlar. Atölyede ağırlıklı olarak 11. sınıflarımız çalışmakta. Son sınıfta da staj yapıyorlar ve iş hayatına atılıyorlar." dedi.

Ayık, aldıkları siparişe göre sıra, okul dolabı ve masa ürettiklerini, yıllık yaklaşık 15 bin sıra takımı yaptıklarını anlattı.

Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki okullar için sıra ürettiklerini belirten Ayık, okul açıldığından beri aktif bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Suriye'deki okullar için 100'e yakın öğrenci 2 bin 500 sıra takımı üretiliyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü okuyan öğrencilerin ortak hayali ise mimar olmak.

Kaynak: AA