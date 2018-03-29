Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren çok sayıda Suriyeli, ülkelerine gitmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.
- Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüşü devam ediyor
- Suriyeliler, terörden arındırılan Afrin'e geri dönüyor
Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen alanlara hareket ediyor.
Ocak-Mart döneminde 7 bin 783 Suriyeli, Reyhanlı ilçesinden ülkesine döndü.
Kaynak: AA