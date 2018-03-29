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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor.

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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren çok sayıda Suriyeli, ülkelerine gitmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen alanlara hareket ediyor.

Ocak-Mart döneminde 7 bin 783 Suriyeli, Reyhanlı ilçesinden ülkesine döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, hatay, cilvegözü
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