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Suriyelilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler'in, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu dönüş yoğunluğu sürüyor.

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Suriyelilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerinde giden Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı fırsat sayesinde binlerce Suriyeli'nin yıllar sonra bayram için ülkesine geldiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirme fırsatı bulan yaklaşık 50 bin kişinin Türkiye'ye döndüğünü aktaran Kasımi, "Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da binlerce vatandaşımız yakınlarıyla hasret giderdi. Vatandaşlarımız Türkiye'nin de desteğiyle gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde huzur içerisinde bayramı yaşadılar. " diye konuştu.

Kasımi, gidiş ve dönüş işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Etiketler: kurban bayramı, Suriyeliler, dönüş yolculuğu, öncüpınar sınır kapısı
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