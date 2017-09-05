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Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

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Suriyelilerin bayram sonrası Türkiyeye dönüşleri başladı

Kurban Bayramı için 15 Ağustos'ta Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi güvenli bölgelere giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plaklı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeli sığınmacılar, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Etiketler: Suriyeliler, bayram sonrası dönüşler
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