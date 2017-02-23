Suriyelilere yönelik Kızılay Kart uygulaması

AB finansmanıyla yürütülen proje kapsamında, kamplar dışında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere her ay 100'er lira nakdi yardım yapılmasına Batman'da başlandı - Suriyeliler dağıtımın yapıldığı Göç İdaresi Batman İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

İldeki 5 bin 872 Suriyeliye Kızılay Kart dağıtılıyor. Suriyeliler dağıtımın yapıldığı Göç İdaresi Batman İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayı Batman Şubesi Başkanı Ali Tezdiğ, Kızılay Kart sahibi olan Suriyelilerin Halk Bankasından karta yatırılan parayı çekip diledikleri gibi kullanabileceklerini söyledi.

Kentteki 119 ailenin 5 bin 872 ferdine Kızılay Kart dağıtılacağını belirten Tezdiğ, bir nebze de olsa Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tezdiğ, projenin 3 ay süreceğini dile getirerek, "Proje bitiminde tekrar Suriyelileri Sosyal Yardımlaşma Vakfına yönlendireceğiz. Vakıf üzerinden dosyaları güncelleştirildikten sonra yeniden kartlardan faydalanacaklar." dedi.