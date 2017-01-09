Suriyelilere 11 tır yardım

Şanlıurfa'da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 11 tır insani yardım, ihtiyaç sahibi Suriyelilere gönderildi.

Beşir Derneği Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Halep İçin Elini Uzat" kampanyasında temin edilen un, su, kuru gıda, elbise, çocuk maması ve battaniyeler, gönüllü vatandaşlar tarafından 11 tıra yüklendi.

Yardımları taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla, Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'nde tören düzenlendi.

Derneğin Şanlıurfa Temsilcisi Vedat Beyyavaş, yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacılara soğuk kış günlerinde yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Hayırseverlere destekleri için teşekkür eden Beyyavaş, şunları kaydetti:

"Halep ve diğer bölgelerde yaşayan mazlum kardeşlerimizin imdadına yetişmek için kampanya başlattık. Bir yetimin daha gülümsemesi, bir ailenin daha sıcak yemeğe kavuşması için gayret ediyoruz. Derneğimiz bünyesinde Kilis ve Reyhanlı'da günlük 20 bin kişilik aşevimiz ile 100 bin ekmek üreten fırınlarımız var. Suriyelilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber olduk. Şanlıurfa'da toplanan 11 tır yardım, Öncüpınar ve Cilvegözü'ne ulaştırılarak Türk Kızılayı tarafından dağıtılacak."

Konuşmanın ardından tırlar, İl Müftüsü İhsan Açık'ın okuduğu dualarla Suriye'ye gönderildi. AA