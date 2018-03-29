  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüyor.

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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Abbas el-Abbas, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

El-Abbas, Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini söylüyor. 

"Ailemi Türkiye'de bırakıp Suriye'ye gidiyorum ilk önce evimi ve ortamı ayarlayıp ailemi de yanıma alacağım. Burada kaldığımız sürede bizlerden desteğini esirgemeyen başata Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Suriye'yi bizim için güvenilir bir hale getirdi. Allah şehitlere rahmet, gazilere ise şifa versin." 

Fatma Marden de olayların şiddetinin artmasıyla Bab'tan Türkiye'ye sığındığını belirterek, yaşadıkları yerleri güvenilir hale getiren Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na teşekkür etti.

Marden, Türkiye'de herhangi bir sorun yaşamadığını ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile Bab'ta bir sıkıntı kalmadığı için evine dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, suriye, fırat kalkanı
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