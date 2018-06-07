Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle 13 Haziran'a kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.

Sınıra geceden gelen Suriyeliler, AFAD'ın kurduğu çadırlarda sıraya girerek sabah 08.00’dan itibaren Suriye’ye geçiş yapıyor.

7 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, izdiham olmaması için görevliler tarafından sıraya sokuluyor.

0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra, pasaport polisinin işlemlerini tamamladığı Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye’ye gidiyor.

Halep’in Azez ilçesine ulaşan Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli kentlerindeki yakınlarının yanına gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 38 bine ulaştı.

Kaynak: İHA