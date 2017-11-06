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Suriyeli üçüzler Türkiye'de ve sağlıklı

Şanlıurfa Valiliği, Suriyeli üçüzler Recep, Tayyip ve Erdoğan Yasin'in misket bombalar sonucu hayatlarını kaybettiklerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Suriyeli üçüzler Türkiyede ve sağlıklı

Dün çıkan haberlerde Akçakale'deki sığınmacı kampında doğan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerin bir tarlada bulup oynadıkları misket bombasının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdikleri söylenmişti.

Ancak Şanlıurfa Valiliğinin başlattığı inceleme çalışmaları sonucunda üçüzlerin hayatta ve sağlıklı olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriyeli üçüzlerin İdlib'de öldüğü iddiası" haberleri üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Haberler üzerine Valiliğimizce yapılan incelemede üçüz çocuklar Recep, Tayyip ve Erdoğan Yasin'in aileleriyle birlikte halen ilimiz Harran ilçesinde yer alan konteyner kentte yaşamlarını sürdürdükleri tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Suriyeli üçüzler
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