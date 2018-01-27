Suriyeli sivillerin tek umudu Türkiye

Önce ülkelerindeki iç savaş ardından terör örgütlerinin zulmü...

YPG'nin baskısından kaçan Suriyelilerin tek umudu Zeytin Dalı Harekatı, yani Türkiye. Tek istekleri ise evlerine dönmek.

Terör örgütü YPG, işgal ettiği yerlerde bölge halkına her türlü zulmü uyguluyor.

Halkın olduğu yerlere ateş açıp, evlerini, eşyalarını çalıyorlar. Bu da yetmiyor halkı göçe zorluyor. O kadar ki halk canını zor kurtarıyor.

Ancak bazıları o kadar şanslı değil... Çünkü YPG, genç yaşlı, kadın çocuk demeden katliam yapıyor.

Bunca eziyete rağmen Suriyelileri ayakta tutan bir umut var. O da Türkiye.

Kaynak: TRT Haber