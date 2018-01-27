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Buradasınız : » » Suriyeli sivillerin tek umudu Türkiye

Suriyeli sivillerin tek umudu Türkiye

Terör örgütü YPG'nin zulmünden kaçan Suriyeli siviller, Azez kırsalındaki çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Onların tek umudu Türkiye.

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Önce ülkelerindeki iç savaş ardından terör örgütlerinin zulmü... 

YPG'nin baskısından kaçan Suriyelilerin tek umudu Zeytin Dalı Harekatı, yani Türkiye. Tek istekleri ise evlerine dönmek. 

Terör örgütü YPG, işgal ettiği yerlerde bölge halkına her türlü zulmü uyguluyor. 

Halkın olduğu yerlere ateş açıp, evlerini, eşyalarını çalıyorlar. Bu da yetmiyor halkı göçe zorluyor. O kadar ki halk  canını zor kurtarıyor.  

Ancak bazıları o kadar şanslı değil... Çünkü YPG, genç yaşlı, kadın çocuk demeden katliam yapıyor. 

Bunca eziyete rağmen Suriyelileri ayakta tutan bir umut var. O da Türkiye.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ypg, suriye, afrin
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