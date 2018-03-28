Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüşü devam ediyor

İç savaştan kaçan Suriyeliler neredeyse tüm akrabalarını arkalarında bıraktılar. Kimi bombardımanda yakınlarını kaybetti kimi de evlerini.

Birçok Avrupa ülkesi onları almak istemezken, Türkiye onlara kucak açtı.

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı ile Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Sultan Muhammed Cesim, terör örgütlerinin saldırısı sonucu 3 yıl önce terk ettiği ülkesine dönebilmenin heyecanını yaşıyor.

Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini ve akrabalarını özlediğini anlatan Cesim, TSK ve ÖSO'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonrası köylerinin terörden temizlendiğini bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiğini sözlerine ekliyor.

Kerem el-Müftü de Suriye'de yaşanan savaşın şiddetinin artmasıyla Türkiye'ye sığındığını, düzenlenen harekatlar sonucu hayatın normale dönmeye başladığını, bu nedenle ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında, yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

Kaynak: AA, TRT Haber