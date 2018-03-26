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Buradasınız : » » Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri sürüyor

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüyor.

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Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri sürüyor

Kadın ve çocukların da aralarında olduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Mahmud Varden, terör örgütlerinin yaşadıkları bölgelere saldırması sonucu 4 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

"İnsanın vatanı gibisi yok"

Suriye'nin bazı bölgelerinde Türkiye sayesinde sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Varden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası kendi köyleriyle beraber birçok bölgeyi terörden temizlendiğini, bu nedenle kesin dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Varden, Suriye'de kalan birçok yakınını uzun zaman sonra görebileceği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Sabah Umran da, daha önce Suriye'de yaşamanın çok zor olduğunu ancak Türkiye sayesinde şimdi hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın verildiğini ancak insanın vatanı gibisi olmadığını ifade eden Umran, bu nedenle ülkesine dönmeye karar verdiğini söyledi.

60 bin Suriyeli ülkesine döndü

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Öte yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, terörden arındırılan bölgelerdeki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için sınırın Suriye tarafına geçiş yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, sığınmacı, afrin, Zeytin Dalı Harekatı
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