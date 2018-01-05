Suriyeli sığınmacılara yol izin belgesi şartı

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyelilerle ilgili yürütülen kayıt işlemleri, nüfus hareketliliği ve ikamet ili değişikliği ve ilgili diğer hususların İçişleri Bakanlığınca yayınlanan bir genelgeyle yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların kente giriş ve çıkış noktalarında kolluk birimlerince gerekli belge kontrolleri yapılarak bulundukları ilden izinsiz ayrılmaları önlenecek.

Alınan kararların ilçelerde kaymakamlıklarca koordine edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

