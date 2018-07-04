Suriyeli sığınmacılar Sıhhat Projesi'yle şifa buluyor

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen "Sıhhat Projesi" kapsamında, Mardin'in merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde iki Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi kuruldu.

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak kente yerleşen sığınmacılara birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti verilen merkezlerde görev yapan doktor ve diğer sağlık görevlileri de yine sığınmacılardan oluşuyor.

Sığınmacıların rahat bir şekilde sağlık hizmetine ulaştığı merkezlerin sayısının dörde çıkarılması hedefleniyor.

"Türkiye'de verilen sağlık hizmetini sığınmacılara sunuyoruz"

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sıhhat Projesi kapsamında kentte yaşayan sığınmacılara sağlık hizmeti sunmak için iki merkez açıldığını söyledi.

Bu merkezlerde Suriyeli 4 doktor, 2 hemşire ve 4 temizlik görevlisinin çalıştığını ifade eden Yavuz, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de birer göçmen sağlığı merkezi kurulacağını belirtti.

Yavuz, "Türkiye'de verilen tüm koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz bir şekilde Suriyeli göçmenlerimize sunuyoruz. Aşılarını, kanser taramalarını, bebek ve gebe izlenimlerini yapıyoruz. Bulaşıcı hastalıkları önlemek, kronik hasta takibini yapmak için gerekli hazırlık yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farksız sağlık hizmeti almaya devam ediyorlar" dedi.

"Türk devletine, hükümete ve millete minnettarız"

Şam'dan gelen doktor Abdullah El Hatip, savaşın şiddetlenmesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, Sıhhat Projesi kapsamında eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye kendilerine sunulan destekten dolayı hep dua ve teşekkür ettiklerini belirten Hatip, "Türk devletine, hükümete ve millete minnettarız. Burada çalışıyor, hastalara bakıyor, insanlara sağlık veriyoruz. Bize bu imkanı tanıdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, Sağlık Bakanlığı'na ve Türk halkına teşekkür diyoruz" dedi.

"Sağlık hizmetlerinden ve Türkiye'den çok memnunuz"

3 yıl önce Haseke kentinden Türkiye'ye gelen Emane Hedi, sağlık sorunları nedeniyle merkeze başvurduğunu söyledi.

Suriye'de birçok yakınını kaybettiğini ve yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içinde anlatan Hedi, "Savaştan kaçtık buraya geldik. Burada her şey çok güzel. Sağlık hizmetlerinden ve Türkiye'den çok memnunuz. Allah Erdoğan'dan razı olsun, ömrünü uzatsın, babası olmayana baba oldu. Kimseyi ayırmadan herkese yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA