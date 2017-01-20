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Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler, karnelerini aldı.

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Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı

İlçe merkezinde gerek Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda gerekse UNICEF tarafından yaptırılan eğitim merkezinde eğitim alan 10 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kendi ülkelerindeki dil ve müfredata uygun eğitim verilen Suriyeli okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Türkçe ve Arapça hazırlanan karneler, eğitim gördükleri okullarda düzenlenen törenlerle dağıtıldı.

Sınıflarında öğretmenlerin elinden karnelerini alan çocuklar, notlarını inceledikten sonra, arkadaşlarına gösterip, ailelerinin yanına koştu.

Karnelerini alan Suriyeli çocuklar, en kısa zamanda ülkelerine dönme ve bundan sonraki karne sevincini orada yaşama isteğini dile getirdi.

Etiketler: Gaziantep, Nizip, suriyeli öğrenciler, karne
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