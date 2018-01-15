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Suriyeli kadın cinayeti davasında karar

Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesi davasında 2 sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Suriyeli kadın cinayeti davasında karar

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık oğlunu katleden iki kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı

Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, sanıklar "Kasten Adam Öldürme", "Cinsel Saldırı", "Konut Dokunulmazlığı İhlali", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından yargılanıyordu.

Mahkeme iki sanık için iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanıklar diğer suçlar için toplam 132 yıl hapse mahkum oldu.

20 yaşındaki İdlipli Emani Al Rahmun, ailesiyle birlikte ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı.

Kaynarca ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile kadının, tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeğiyle ile birlikte öldürülmesine her kesimden tepki gelmişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriyeli kadın, cinayet
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