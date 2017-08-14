Suriyeli gazetecilerin katillerinden biri yakalandı

Şanlıurfa'da Suriyeli iki gazeteciyi öldürdüğü iddia edilen terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı, cinayetin ardından kaçtığı Suriye'den iki yıl sonra tekrar Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edilince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Rakka kentinden Şanlıurfa'ya 2 yıl önce gelen gazeteci İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi, kentte haftalık olarak Arapça yayın yapan "Ayn Vatan" ismiyle gazete çıkarmaya başladı.

DEAŞ karşıtı yayın politikası izlediği iddia edilen iki gazeteci, 29 Ekim 2015'te merkez Haliliye ilçesindeki evlerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu bıçaklanarak öldürüldü.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve sınır bölgelerindeki MOBESE kayıtları incelendi.

Yürütülen araştırmalarda gazetecilerin katil zanlılarından birisi olduğu tespit edilen Muaz El Ahsin'in olayın ardından Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla 3 gün önce Türkiye'ye giriş yapan cinayet zanlısı Ahsin, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ahsin, "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan polis ekiplerinin söz konusu cinayetle ilgili farklı zanlıları da arama çalışmasının olduğu öğrenildi.

Merkez Haliliye ilçesinde 29 Ekim 2015'te Suriyeli gazeteciler, İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi evlerinde boğazı kesili halde bulunmuştu.