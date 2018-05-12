Suriyeli gazeteciler TRT'nin özel davetlisi olarak Ankara'da

Ülkelerinde yaşanan iç savaşın en yakın tanıkları onlar... Yıllarca maruz kaldıkları baskıya, zulme rağmen seslerini dünyaya duyurmaya çalıyorlar.

60 Suriyeli gazeteci, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) özel davetlisi olarak Ankara'ya geldi, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'yu ziyaret etti.

"Acılara rağmen ayakta durmanız hepimize umut veriyor"

Durdu, yaşanan tüm acılara rağmen ayakta durmalarının herkese umut verdiğini söyledi.

"Yeryüzünün görüp görebileceği en büyük acılara tanıklık ettiniz. Bütün bu acılara rağmen sizin ayakta durmanız, insanlığın da dünyanın da gidişatına dair hepimize umut veren bir şey."

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Genel Müdür Yardımcısı Durdu, Suriye'li gazetecilere TRT hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı.

"Ben bir Türk vatandaşı olarak kendi çocuklarım, komşularım, annem, babam, kurum olarak da Suriye halkının yanındayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz."

Suriyeli gazeteciler ise Türk medyasının kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber