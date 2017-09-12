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Suriyeli çocuklar sınırda aşı oluyor

Ramazan ve Kurban Bayramları için aileleriyle ülkelerine giden Suriyeli çocuklara, Türkiye'ye girişleri sırasında kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B aşıları uygulanıyor.

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Suriyeli çocuklar sınırda aşı oluyor

Ramazan ve Kurban Bayramları dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeli ailelerin 2 ay ile 15 yaş aralığındaki çocuklarına, Türkiye'ye dönüşleri sırasındaki aşı uygulaması devam ediyor.

Babel Hava Sınır Kapısı ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye ulaşan Suriyeliler, burada kurulan sağlık çadırına getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı personelince, 2 ay-15 yaşındaki çocuklara kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B aşısı aşı uygulanıyor.

Suriyelilerden Ali Sufi, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüş yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Çocuğuna aşı yapıldığı için yetkililere teşekkür eden Sufi, ''Suriye'den gelen tüm çocuklar burada aşılanıyor. Çok güzle bir uygulama, emeği geçenlerden Allah razı olsun.'' ifadesini kullandı.

Sınırda görevli 1 doktor, 8 hemşire ve 4 tercümandan oluşan ekibin, 3 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında 24 bin Suriyeli çocuğu aşıladığı öğrenildi. 

Etiketler: Suriyeli çocuklar, suriyeli çocuklara aşı, sınır kapıları
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