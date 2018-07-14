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Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanının cezası belli oldu

İstanbul'da bir fast food restoranında müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki Suriyeli Polat K.'nın üzerine sıcak su döken restoran çalışanı 3 bin lira ödeyecek.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:48





