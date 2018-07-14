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Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanının cezası belli oldu

İstanbul'da bir fast food restoranında müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki Suriyeli Polat K.'nın üzerine sıcak su döken restoran çalışanı 3 bin lira ödeyecek.

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Suriyeli çocuğa sıcak su atan restoran çalışanının cezası belli oldu

Harbiye’de 30 Mayıs 2017 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana giden Polat K.’nın üzerine müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu tarafından sıcak su döküldü. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen dava karara bağlandı.

"Sıcak su" silahtan sayıldı 

Davayı karara bağlayan mahkeme, "sıcak suyu" silahtan sayarak, ’silahla kasten yaralama’ suçunun sabit olduğunu belirtti.

Sanık Mutlu Haceroğlu’nu 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: İHA 

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