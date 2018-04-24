Suriyeli aileler ülkelerine dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatı ile teröristleri bölgeden temizliyor.

Suriye’de Türkiye sayesinde oluşan güvenli bölgelere de bölge halkı yavaş yavaş dönmeye başladı. Esenyurt’ta bir süredir misafir olan Suriyeliler de memleketlerine dönmek için belediyede uzun kuyruklar oluşturdu.

35 Suriyeli mart ayında gönderildi

Esenyurt’ta yaşayan 100 civarında Suriyeli aile Afrin ve Cerablus’un huzur bulmasıyla ülkelerine dönmek için belediyeye başvuru yaptı. Esenyurt Belediyesi, Kızılay ve AFAD’la birlikte geride kalan Mart ayında 35 Suriyeliyi ülkesine göndermişti. Esenyurt Belediyesi’nin bu girişimiyle ilçede yaşayan çok sayıda Suriyeli de ülkelerine gitmek için başvuru da bulundu.

“Oralar huzur buldukça memleketlerine dönen Suriyeliler de artıyor”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bir süre önce Suriyeli bir kafileyi memleketlerine gönderdiklerini hatırlatarak, o aileyi Kızılay ve AFAD’ın karşıladığını söyledi.

“1 gün konuk edilen Suriyeliler, Afrin ve Cerablus’ta başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenen evlerine ulaştırıldı. Oraların huzur bulması burada yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüş isteğini arttırdı. Oralar huzur buldukça memleketlerine dönen Suriyeliler de artıyor. Şu anda 35 ailenin işlemleri tamamlandı, önümüzdeki günlerde gönderilecekler. 100 aile ise geri dönmek için başvuruda bulundu.”

Kaynak: DHA