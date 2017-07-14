Suriye'den kaçırılan 2 tablo Mersin'de ele geçirildi

Mersin'de yaşayan Suriye uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, Suriye'deki savaş nedeniyle müzeden yağmalandığı öne sürülen 2 tablo ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesi Soli AVM civarında bulunan bir sitede F.A, isimli Suriye uyruklu bir şahsın, Suriye'de yaşanan savaştan faydalanarak müzeden yağmalanan tabloları 150 bin euroya satmak istediği istihbaratına ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.A'nın evinde yapılan aramada, "Av ve İnsan" tasvirli altın işlemeli olduğu değerlendirilen tablo ve "Meryem Ana, Hz. İsa ve Arkadaşları"nın bulunduğu 2 tablo ele geçirildi.

Özgür Suriye Ordusu'nda mühendis teğmen olarak görev yaparak istifa ettiği öğrenilen şüpheli F. A, ekiplerce gözaltına alındı. Mersin Müze Müdürlüğünce tablolarda yapılan incelemede eserlerin her ikisinin de orijinal olduğu tespit edildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemelerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.