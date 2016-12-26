Suriye'deki 113 DEAŞ hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 125'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekat başarıyla devam ediyor. Gün içinde yaşanan çatışmalarda iki muhalif yaralanırken, DEAŞ terör örgütünce kullanılan bir uçaksavar mevzisi imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a ait 113 hedef ateş altına alınarak, teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

DEAŞ barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışlarını engelledi

Bilgilendirmede, istihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlar sonucunda öğrenilen bilgilere yer verildi.

Buna göre, DEAŞ'lı teröristler sivilleri tehdit ederek El Bab meskun mahallinde kalmaya zorladı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışlarını engelledi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlıyor. Hazırlanan bu tuzaklar sonucunda da her gün onlarca sivil, özellikle çocuklar hayatını kaybediyor.

PYD ve PKK terör örgütlerinin Ayn El Arap, Cizre, Sur, Nusaybin ve benzeri ilçelerde kullandığı taktikler gibi DEAŞ da evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzisi haline getiriyor.

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