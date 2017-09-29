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Suriye'de hava saldırıları sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Doğu Guta'daki "çatışmasızlık bölgeleri"ne düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 14 sivil öldü.

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Suriyede hava saldırıları sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Doğu Guta'daki "çatışmasızlık bölgeleri"ne düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 14 sivil öldü 

İdlib'in güneyindeki Cisr eş Şuğur bölgesi, Maret Numan, Etarib ilçeleri, Bidame, Hiyiş, Baara, Urem el-Kübra ve Killi beldeleri, Habbit, Şinen, Şillef, Kefer Celis, Temeniye, Tel Merdik ve (Dürzi nüfusun yaşadığı) Korkanya köyü hava saldırılarına uğradı.

Bidame'de 1, Temeniye'de 3, Urem el-Kübra'da 3 ve Kefer Celis'te 1 sivil öldü.

Başkent Şam'da rejimin askeri kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesine de saldırılar sürüyor.

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde 6 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı altındaki İdlib ve Doğu Guta, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti.

Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

İdlib'de 19 Eylül'den beri süren saldırılarda ölen sivillerin sayısı 100'e yaklaştı.

Etiketler: suriye, sivil, idlib, Doğu Guta
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