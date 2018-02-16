İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ömer Güneş, Ankara'daki tedavisinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ömer Güneş'in, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburucu edilen Güneş, baba ocağı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyüne getirildi. Güneş, babası Ali, annesi Mükerrem Güneş ve köylüler tarafından coşkuyla karşılandı.

Güneş yaptığı açıklamada, görev dönüşü içinde bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda yaralandığını anlattı.

Saldırıda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2 personelinin şehit olduğunu ifade eden Güneş, saldırının bombalı sivil bir araçla gerçekleştirildiğini söyledi.

"TSK'nın en öncelikli amacı, oradaki çocukları ve sivilleri korumak"

Güneş, Hatay'daki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Taburcu olduk ama tedavim devam ediyor. Tedavimin ardından Allah'ın izniyle tekrar arkadaşlarımın yanına, birliğime döneceğim. Onlarla orada çalışmak ve mücadele etmek çok gurur verici. Allah'ım oradaki arkadaşlarımın yar ve yardımcısı olsun. Suriye'de görev yapan Mehmetçiğin morali çok yüksek. Görevlerini kahramanca, en iyi şekilde yapıyorlar. Canla başla çatışıyorlar. Bunu da seve seve yapıyorlar. Terör yandaşlarının dünya kamuoyunda yaptıkları 'Suriye’de siviller öldürülüyor' şeklindeki kara propaganda, tamamen yalan. TSK'nın en öncelikli amacı oradaki çocukları ve sivilleri korumak. Oradaki sivil halkı koruyarak da en güzel cevabı veriyorlar."

Kaynak: AA