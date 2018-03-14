Suriye Türkmen Meclisi Başkanı: Münbiç'teki gelişme bir zafer ve sonuçtur

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, terör örgütü YPG/PKK'nın "hak ve özgürlük" gibi kavramları bilmediğini, bölgedeki insanlara zulmettiğini belirterek, "Şu anda Münbiç'in halkına zulmediliyor. Sürekli vergi adı altında haraç alınıyor, hiçbir hizmet verilmiyor. İnsanlar baskı altında yaşıyor ve bölgedeki düzenin değişmesini istiyor. Münbiç'in gerçek halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunu bekliyor" diye konuştu.

"ABD, Türkiye tarafından büyük bir siyasi kararlılık gördü"

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine yaptığı yatırımların, teröristlerin temizlenmesiyle Menbiç'e de yapılacağına inandıklarını aktaran Cuma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını" açıklamasını sevinçle karşılandığını kaydetti. Cuma, şunları söyledi:

"Bundan sonra Münbiç'in halkı zulüm görmeyecek. Orada terör sökülüp temizlenecek, terör kalmayacak, insanlar zulümden kurtulacak, bölgeye istikrar gelecek, insanlar insana yakışır şekilde yaşayacak. Münbiç'teki gelişme bir zaferdir ve sonuçtur. İşler Fırat Kalkanı Harekatı ile başladı, Zeytin Dalı Harekatı ile devam etti. Dünya ve özellikle de ABD, Türkiye tarafından büyük bir siyasi kararlılık gördü, büyük bir diplomatik başarı yaşadı. Tüm bunların sonucunda Münbiç'in ahalisi huzura kavuşacak ve herkes evine dönecek. Ben de bir örneğim, İnşallah en kısa zamanda terör oradan sökülür ve ben de tekrar doğduğum evime dönerim."

"Türkiye, tek sivilin burnunu kanatmayarak insani başarı gösterdi"

Cuma, Suriye'nin farklı bölgelerindeki mazlum halkın farklı kesimler tarafından katledildiği bir dönemde, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da siyasi ve askeri başarının yanı sıra, tek bir sivilin burnunu kanatmayarak, insani başarı da gösterdiğini vurguladı.

"ABD çok adımı geri atmak zorunda kaldı"

Cuma, bazı kesimlerin ABD'nin sözünde durup durmayacağına dair endişelerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"ABD özellikle son dönemlerde sözünde durmadı ama karşısında bu sefer Türkiye var. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi büyük harekatları hayata geçirmiş bir ülke. Siyasi kararlılıklar ve bunların arkasında büyük Türkiye milleti var. Bu işlerin hepsini Türkiye gördü ve o yüzden ABD çok adımı geri atmak zorunda kaldı. Münbiç terörden temizlenecek ama bu son aşama olmayacak. Fırat'ın doğusu da kalmayacak, Ayn el-Arab'tan Kamışlı'ya kadar hiçbir terör odağı olmayacak. Çünkü terör sadece bizim ve Türkiye için değil tüm dünya için tehdittir."

Kaynak: AA