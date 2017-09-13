  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Suriye sınırındaki orman yangınları 5 gündür devam ediyor

Suriye sınırındaki orman yangınları 5 gündür devam ediyor

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde 5 gün önce 2 ayrı noktada başlayan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına bir kilometre kadar yaklaşan orman yangını etkisini sürdürüyor.

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Suriye sınırındaki orman yangınları 5 gündür devam ediyor

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde 5 gün önce 2 ayrı noktada başlayan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına bir kilometre kadar yaklaşan orman yangını etkisini sürdürüyor.

Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu Çalıboğazı mevkisi karşısında 5 gün önce 2 ayrı noktada başlayan orman yangını, Suriye tarafında devam ediyor.

Zaman zaman büyüyen ve Cebel Ekrad bölgesine doğru ilerleyen alevlere muhaliflerin kurduğu itfaiye ekipleri saldırılar nedeniyle müdahale edemiyor.

Yayladağı sınırına bir kilometre kadar yaklaşan yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Yerel kaynaklar, şu ana kadar içinde meyve bahçelerinin de olduğu yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Etiketler: türkmendağı, orman yangını, suriye yangın
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