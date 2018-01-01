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Buradasınız : » » Suriye sınırında görev yapan birlik kapılarını ilk kez açtı

Suriye sınırında görev yapan birlik kapılarını ilk kez açtı

Suriye sınırındaki 13. Hawk Batarya Komutanlığı'ndaki birlikler yeni yıla, sınırda hava sahasındaki gelişmeleri takip ederek girdi.

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Suriye sınırındaki 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı'ndaki birlikler, yeni yıla girerken kapılarını basın mensuplarına açtı. 

Suriye'deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda üs bölgesi oluşturuldu.

Suriye hava sahasındaki tüm hareketlilik, son teknolojiyle donatılmış sistem ile tespit ediliyor. Birkaç saniyede hazır hale gelen sistem, Türkiye'ye tehdit niteliğindeki unsurları, havada füzelerle anında imha edebiliyor. 40 kilometreye kadar hava araçlarını hızla yok etme yeteneğine sahip teknolojik imkanları kullanan birlikler, gece gündüz görevde.

Hava sahasındaki herhangi bir hareketlilik, entegre sistem ile hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anında izlenebiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye sınırı, 13. Hawk Batarya Komutanlığı
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