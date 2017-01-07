Suriye sınırında canlı bomba eğitimi almış 2 terörist yakalandı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 terörist güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Teröristlerden 2'sinin canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye'de eylem yapmayı planladığı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn kasabasından Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerden 2'sinin, terör örgütü PKK/PYD'nin Rasulayn'daki kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye'de eylem yapmayı planladığı belirlendi.