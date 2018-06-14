  • 14 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.64
    EURO 5.483
  • BIST 93084
    ALTIN 194.322
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye sınırında bayram telaşı

Suriye sınırında bayram telaşı

Suriye’nin Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Ramazan Bayramı arifesinde aileleri alışveriş telaşı sardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriye sınırında bayram telaşı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de ailelerin bayram telaşı başladı.

Özellikle Atatürk Mahallesi’ndeki mağazalara ve seyyar satıcıların tezgahlarına akın edenler, bütçelerine uygun bayramlık bulmaya çalıştı.

Hareketlilikten memnun olan esnaf, müşteri çekebilmek için vitrinlerini süsleyip kampanyalar düzenliyor.

Çarşıda, bayram şekeri ve çikolata gibi gıda maddeleri ile giyimde büyük bir rekabet yaşanıyor.

Fiyatlarda artış yok

Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artış yapılmadığını, hatta indirimler olduğunu söyleyen esnaf, Akçakale halkını alışverişe beklediklerini anlattı.

Esnaf Mahmut Guba, herkesin bayramı huzur içerisinde geçirmesini temenni etti.

Kaynak: İHA

Etiketler: telabyad, suriye, şanlıurfa, ramazan, bayram, alışveriş, akçakale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER