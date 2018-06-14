Suriye sınırında bayram telaşı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de ailelerin bayram telaşı başladı.

Özellikle Atatürk Mahallesi’ndeki mağazalara ve seyyar satıcıların tezgahlarına akın edenler, bütçelerine uygun bayramlık bulmaya çalıştı.

Hareketlilikten memnun olan esnaf, müşteri çekebilmek için vitrinlerini süsleyip kampanyalar düzenliyor.

Çarşıda, bayram şekeri ve çikolata gibi gıda maddeleri ile giyimde büyük bir rekabet yaşanıyor.

Fiyatlarda artış yok

Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artış yapılmadığını, hatta indirimler olduğunu söyleyen esnaf, Akçakale halkını alışverişe beklediklerini anlattı.

Esnaf Mahmut Guba, herkesin bayramı huzur içerisinde geçirmesini temenni etti.

Kaynak: İHA