  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.672
  • BIST 114821.6
    ALTIN 161.577
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi

Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi

Malatya'dan Zeytin Dalı Harekatı'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis’e uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Malatya'dan Kilis'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti.

İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar' sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı.

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, suriye sınırı, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER