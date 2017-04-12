Suriye sınırına örülen duvarın yarıdan fazlası bitti

Türkiye - Suriye sınırı hattında fiziksel engel oluşturması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesinde çalışmalar devam ediyor. Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye girmesinin önüne geçmek ve kaçakçılığa engel olmak için Suriye sınırına yapılması planlanan duvarın yarıdan fazlası tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle, şu ana kadar sınıra 556 kilometrelik beton duvar örüldü. Sınır hattı boydan boya duvarla kapatıldığında, dünyanın en uzun 3'üncü duvarı, Türkiye-Suriye sınırında olacak.

Hatay'dan Şırnak'a kadar uzanan Suriye sınırına örülen 911 kilometrelik duvarın 556 kilometresi tamamlanırken geriye kalan kısmının da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında 911 kilometrelik Suriye sınırı tamamen beton duvarla kaplanacak. Böylece, Çin Seddi ve Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırından sonra dünyanın en uzun üçüncü duvarı, Türkiye-Suriye sınırına örülmüş olacak.

Suriye sınırına örülen ve dünyada örneği görülmeyen duvarın yüksekliği 3 metre, genişliği ise 2 metre. Duvarın hemen üzerinde 60 santimlik jiletli tel var, duvarın en önemli özelliği 7 ton ağırlığında ve istenildiği zaman kaldırılıyor olması.