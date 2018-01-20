Suriye sınırına dev Türk Bayrağı dikildi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 50 metrelik direk dikilerek dev Türk Bayrağı çekildi. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bayrağın dalgalandığı görseli sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

360 derece dönebilen bayrak direğinde uçak ikaz lambalı sonar mevcut. Sıcak daldırma galvenizli, saatte 160 km esen rüzgar hızına göre ayarlı, asansör sistemli ve dolgu kaide sistemli bayrak direğinin nakliyesi ve yerine dikilmesi için gereken vinç çalışması da Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi.

"Türk'ün şanlı bayrağı dalgalanmıyor adeta coşuyor"

Daha önce de Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Çakırsöğüt Komando Tugayı’na, şehitler anısına 40 metre uzunluğunda metal bayrak direği diktiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Şanlıurfa Ceylanpınarı’na diktirdiği 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nın dalgalandığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden “Bayrak kerkiniyor Suriye’ye doğru. Özgür bıraksak gidecek perişan edecek ABD, PKK, YPG’yi… Şanlıurfa Ceylanpınarı’na diktiğimiz TÜRK’ün şanlı bayrağı dalgalanmıyor adeta coşuyor!” cümleleri ile paylaştı.

TRT Haber