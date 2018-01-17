Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Mardin'den Şanlıurfa'ya hareket etti.
Bazı birliklerden gönderilen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Kızıltepe ilçesine ulaştı. Konvoy buradan, Suriye sınır hattı istikametinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitti.
Tank ve obüslerin Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.
Afrin operasyonu için gerçekleştirilen askeri sevkiyatların son durumunu, sınırın sıfır noktasından TRT muhabiri Hüseyin Günay aktardı. pic.twitter.com/WvUjYS6nzo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ocak 2018
Öte yandan Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği görüldü.
Kaynak: AA