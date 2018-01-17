Türkiye » Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Buradasınız : Ana Sayfa

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı Afrin'e yönelik operasyon her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ise sınır hattını sürekli takviye ediyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:21



