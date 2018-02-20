Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan Afrin'e gitmek üzere yola çıkan otobüslerle zırhlı araçlar, Kilis'e uğurlandı.

Askeri sevkiyat sırasında vatandaşlar, askerleri uğurlamak üzere kentte binlerce araçlık konvoy oluşturdu. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde, vatandaşlarca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Vatandaşlardan Nizamettin Fidancı, Mehmetçikleri Afrin'e kurban keserek uğurladıklarını belirterek, "Evlerimizde rahat uyuyorsak, bunu askerlerimize borçluyuz. Allah'tan, Mehmetçiklerimizin sağ salim Afrin'e ulaşmasını diliyoruz. Hiç kimsenin ocağına ateş düşmesin. Askerlerimizin, teröristlerin kökünü kazıyacaklarına inanıyorum. Var olsun Türkiye ve başkomutanımız. Allah, hepsinden razı olsun." dedi.

Türkiye'yi bölmeye çalışanların, bu halkın karşısında duramayacağını dile getiren Feyzullah Şahin ise "Hiç kimsenin ülkemizi bölmeye gücü yetmeyecek, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Hiçbir güç bize dayanmaz. Allah'ın izniyle Mehmetçiklerimiz, burnu kanamadan geri dönecek." diye konuştu.

Bir grup vatandaş kurban kesti

Bir grup vatandaş, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında, Afrin'e uğurlanan askerler için iki adet kurban kesti.

Adıyaman Arıcılar Birliği üyeleri ise 1 ton balı Afrin'deki askerlere gönderdi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Öztürk, saflarını belli etmek için askerlere bal gönderdiklerini ifade etti.

Afrin'deki savaşın Kürt-Arap savaşı olmadığını, emperyalist güçlerin, ümmeti bir 100 yıl daha sömürmek için yürüttükleri bir vekalet savaşı olduğunu aktaran Öztürk, "Bir Kürt olarak gerek malımız gerekse canımızla kahraman silahlı kuvvetlerimizin emrinde olduğumuzu haykırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA