  • 27 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Askeri araçları taşıyan tren Gaziantep Garı'na, çeşitli illerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar da Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına sevk edilen askeri araçları taşıyan tren, Gaziantep Garı'na ulaştı.

Çeşitli illerden trenle gönderilen 22 zırhlı personel taşıyıcı araç ve personel, Gaziantep'e geldi.

Askeri personel tarafından vagonlardan indirilen askeri araçlar, konvoy halinde karayoluyla Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Araçların Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılacağı belirtildi.

Güvenlik güçleri garın çevresinde ve gidiş güzergahında önlem aldı.

Kilis 

Suriye sınırına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine getirildi.

Konvoyda zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu gözlendi.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

 

 

 

Etiketler: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı, Gaziantep, kilis elbeyli
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