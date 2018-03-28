Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı asıldı

Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, Yukarıbeydaş Mahallesi'ndeki tepeye dikildikten sonra vatandaşlar İstiklal Marşı okudu, şehitler için dua edildi.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçenin hakim noktalarına dikilen 6. bayrak törenine katıldıklarını belirterek, "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulundu.

Suriye ile 95 kilometrelik bir sınır olduğunu dile getiren Ayhan, "İlçede yaklaşık 120 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Bugüne kadar 500 bin sığınmacı da ilçe sınırımızdan geçip başka il ve ilçelere göçtü. Bayraksızlığın, vatansızlığın ne olduğunu en iyi bilen ilçelerden birisiyiz. Akçakale'nin kırsal mahallelerindeki her evde Türk bayrağını gördükçe duygulanıp bu güzel manzara karşısında gururlanıyorum" dedi.

Abdülhakim Ayhan, şunları söyledi:

"Şimdi gençliğimiz bayrak sevgisiyle yetişiyor. Allah'a şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı tamamlandı. Güvenlik güçlerimiz şimdi Tel Rıfat'a harekat başlatıyor. İnşallah kısa sürede oradan da muzaffer bir şekilde dönerler. 90 yıl önce bu bölgede dedelerimiz birlikte yaşıyordu. Dolayısıyla oraları öncelikle savunma hakkı bizlerindir. Allah asker ve polislerimizi muvaffak eylesin."

Mahalle muhtarı İbrahim Büyükaslan ise, Türk bayrağını mahallede dalgalandırdığı için Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA