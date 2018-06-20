Suriye aşiretleri: Türk askerinin varlığı Münbiç'e barış ve huzur getirir

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Alassani, Münbiç'te YPG/PKK terörünün ve zulmünün altında yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Türk askerinin Münbiç'te olmasının bölge halkına huzur getireceğine inandıklarını belirten Alassani, "Türk askerinin Münbiç'teki varlığı, bölgeye barış ve huzurun gelmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Türk ordusunun yanındayız"

Alassani, yıllardır terör tehdidi altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, ''Münbiç'te insanlar en çok huzur ve barış istiyorlar. Bu, Türk askerinin gelmesiyle inşallah olacaktır. Türkiye'nin varlığının, Münbiç'ten YPG ve PKK'nın kovulmasında önemli rolü olacağını gözlemlemekteyiz'' dedi.

Bölge aşiretleri olarak Türk askerinin Münbiç'e giriş yapmasını beklediklerini aktaran Alassani, şöyle devam etti:

''Biz aşiretler olarak Türk ordusunun yanındayız. Daha geniş çaplı adımlar, Münbiçli vatandaşlarımızın yıllardır çektikleri sıkıntıların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Her türlü yardımı yapmaya hazırız. Türkiye'nin Münbiç halkı için yaptığı diplomatik çabalardan oldukça mutluyuz. Bu adımlar, YPG ve PKK'nın Münbiç'ten çıkmasında önemli rol oynar.''

Alassani, ''Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizleri yaşadığımız topraklarda baskı altında tutan ve sıkıntı çekmemize neden olan YPG/PKK terör örgütünün elinden kurtarıyor. Varlığınız, Münbiç'te olan insanların yüzlerinin gülmesine neden oldu'' diye konuştu.

"Türkiye'nin sayesinde eski huzur dolu günlerimize döneceğiz"

Bölge terör örgütlerinden tamamen temizlendikten sonra evlerini terk eden halkın geri döneceğini de ifade eden Alassani, şunları söyledi:

''Münbiç, bizler için çok önemlidir. Baskı ve terör yüzünden birçok yakınımızı kaybettik. Binlerce insanımız yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldı. İnşallah Türkiye'nin cesur adımlarıyla bizler de eski huzur dolu günlerimize tekrar döneceğiz. Türk askerinin bu adımları, bizler gibi birçok Suriyeli kardeşimizi sevindirmiştir. Ülkemizin her noktasında Allah'ın izniyle barışı ve esenliği temenni ediyoruz. Suriye halkının her zaman yanında olan ve bizlere kucak açan Türk halkına teşekkür ederiz. Sizler bizim kardeşimizsiniz.''

Kaynak: AA