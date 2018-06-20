Sur'daki terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu evleri kullanılamaz hale gelen ve mağdur olan aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi ve Çölgüzeli mevkisinde yapılan 5 bin 637 konuttan 1390'ı tamamlandı.

Çekilen kuraların ardından anahtarlarını teslim alan aileler peyderpey modern konutlarına yerleşmeye başladı.

"Devlet yardımlarıyla bugünlere geldik"

Üçkuyular Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleşenlerden Ramazan Ağaç, Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi'nde oturduklarını, saldırılardan dolayı o dönem evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sur'da yaşadıkları olayları başka kimsenin yaşamamasını dileyen Ağaç, devletin yardımıyla 3 yıl kirada kaldıklarını, yardımlar sayesinde bugünlere geldiklerini anlattı.

"Evimiz güzel, mutluyuz"

Ağaç, "Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan Allah razı olsun. Şimdi de evimizi teslim ettiler. Bu mutluluğu biz yaşadık inşallah diğer aileler de yaşar. Çocuklarımızın huzuru yerinde. Halen yaşadıklarının etkisindeler. Olaylardan dolayı psikolojileri bozulmuştu. İnşallah o günleri atlatacağız. Sitemiz büyük, evimiz 148 metrekare. Bize yeterli. Evi çok beğendik" diyerek kendileri gibi Sur mağduru 70 ailenin de aynı siteye taşınacağını aktardı.

Sur mağduru ailelerin yavaş yavaş evlerine taşındığını anlatan Ağaç, şöyle devam etti:

"Burası eski evimize göre daha güzel. Sur'daki evimizde çocuk parkı yoktu. Mahalle arasında çocuklar oynuyordu. Burası ise çocuklar için güvenli. Oyun alanları fazla. Yolumuz Allah ve Cumhurbaşkanımızın yoludur. Oyumuz onundur. İnşallah onlarla beraber yola çıkacağız. Bize yardım ettiler. Sağ olsunlar. Onca lider gelip geçti bunun gibisine daha rastlamadık. İnşallah bizim gücümüzle reisimiz bu makamdan hiçbir zaman inmez. Bize bu imkanı sağladılar. Evimiz güzel, mutluyuz. Dilerim diğer aileler de böyle evlere kavuşur."

"Artık kiradan kurtulduk"

Ağaç'ın babası Ali Ağaç da Sur'da perişan olduklarını, çocuklarıyla zor kurtulduklarını belirterek, evsiz kaldıklarını, çok mağdur olduklarını söyledi.

Ağaç, "Allah razı olsun, burayı bize verdiler. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan Allah razı olsun. Yeni evimizden memnunuz. 15 gün önce taşındık. Daha önce devletin verdiği destekle kirada kalıyorduk. Artık kiradan kurtulduk" dedi.

"Polisler olmasa canımı bile kurtaramazdım"

Anahtarı teslim edilen ve evini görmeye gelen bir çocuk annesi Nilgün Barlı ise Sur mağduru olduğunu, terör olaylarından önce Fatih Paşa Camii'nin karşısında 2 katlı bir evde oturduğunu anlatarak, olaylar sırasında yeni evli olduğunu, evini ve tüm eşyalarını kaybettiğini söyledi.

"Olaylar olduğu zaman canımı zor kurtardım. Polisler olmasa canımı bile kurtaramazdım. Şimdi de yeni evime bakmaya geldim. Taşınacağım. Ev çok güzel. Allah'a şükür, memnunuz. Beklememize değdi. Mutluyuz" diyen Barlı, eski evine göre yeni evinin çok daha güzel olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA