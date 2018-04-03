Sur'daki terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kurayla merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu evleri yıkılan aileleri için yaptırılan 256 konutun hak sahipleri belirlendi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu kura için düzenlenen törende, "ihanet şebekelerinin ve onların işbirlikçilerinin imha etmek istedikleri, tahrip ettikleri, yok ettikleri eserleri, değerleri inşa ve ihya etiklerini" söyledi.

Tüm bu hizmetlerde büyük desteği olan, projenin tamamlanması emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve bakanlara teşekkür eden Güzeloğlu, Sur'daki terör saldırılarının failleri etkisiz hale getirildikten, huzur ve güven temin edildikten sonra o günden bugüne yoğun bir gayretin içinde olduklarını anlattı.

Tahrip edilen bütün değerlerin arasında camilerin de bulunduğunu anlatan Güzeloğlu, bütün değerleri ihya ve inşa ettiklerini söyledi.

"Sur olaylarında zarar gören, terör örgütü tarafından evi yıkılan, hayatları bir anlamda yok edilmek istenen vatandaşlara devlet yardım ediyor. Devlet olarak kira olarak 75 milyon 68 bin lira yardım yaptık. Her ay kira yardımı devam ediyor. Bugüne kadar evi yıkılan ve eşyaları yakılan vatandaşlarımıza 18 milyon lira eşya yardımında bulunduk. Değerler tespit edildikçe bu yardımı yapmaya devam edeceğiz. Sur içinde mağdur edilen esnafımıza 3 milyon 400 bin lira dükkanındaki malzemesi için yardım yaptık. Sadece kira, eşya ve dükkanındaki malı için böylelikle yaptığımız yardımlar bugüne kadar 96 milyon 460 bin liraya ulaştı."

Kuraya katılan vatandaşlardan Perin Fasıl ise devletin kendilerine sahip çıktıkları için memnun olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hak sahiplerinden Mehdiye Esen de terör olayları nedeniyle evinin yıkıldığını, bu nedenle 3 yıldır kiracı olduğunu kaydederek "Kurada bana ev çıktı. Çok mutluyum. Yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA