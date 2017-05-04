Sur esnafına müjde!

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle uzun süre iş yerlerini açamayan ve büyük mağduriyet yaşayan Diyarbakır'ın Sur ilçesi esnafı için devlet desteğiyle 379 dönümlük arazi üzerinde "Surkent Toptancılar Sitesi" kurulacak.

Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneğinin (SİDER) girişimleri sonucu, Bağlar ilçesi yeni havalimanı karşısındaki 379 dönümlük hazine arazisi, Surkent Toptantıcılar Sitesi'nin kurulması için hibe edildi.

TOKİ tarafından yapılarak 10 yıllık ödeme planıyla Sur esnafına teslim edilecek sitenin, yaklaşık 1,5 yılda tamamlanması planlanıyor.

Terör saldırılarının ardından uzun süre iş yerlerini açamayan Sur esnafı yeni iş yerlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

SİDER Başkanı Şükran Yılmaz, ilçe esnafının terör saldırıları nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Terör saldırılarından dolayı iş yerlerini açamayan bazı esnafın ticari hayatına son verdiğini anlatan Yılmaz, yaşananların ardından, tekstil, ayakkabı, züccaciye, hırdavat ve giyim üzerine çalışan 250 esnafla SİDER'i kurduklarını, zaman içinde de 560 üyeye ulaştıklarını dile getirdi.

Amaçlarının Sur'da faal olan tüm esnafı ilçeden çıkarıp, ticari hayatlarına daha rahat devam edebilecekleri bir cazibe merkezine yerleştirmek olduğunu bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun devletimiz 379 dönüm araziyi bize hibe etti. Alanı TOKİ yapacak ve 10 yıl cüzi miktarda taksitle bize satacak. Sur'da kalan iş yerlerinin çoğu kiracı, genelde vakıflar esnafı olmak üzere. Mülk sahibi olanlar orada perakende şubelerini devam ettirecek, toptan şubeler çıkacak. Ön protokolü Valimiz Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla ile imzaladık. Sondaj ve imar çalışmalarımız başladı. Toplamda 442 iş yerimiz olacak, her biri üç katlı. Üç etaptan başlıyor. 100-200 ve 300 metrekare şeklinde olacak."

Kurulacak site sayesinde ilçedeki işsizliğin de azalacağına işaret eden Yılmaz, iş yerlerinin alt katlarında imalathanelerin olacağını, bunun da istihdam yaratılmasını sağlayacağını aktardı.

"Artık gidip batıdan mal alıp getirip burada sadece bayiliğini yapmaktansa üreten bir şehir olalım istiyoruz. İmalathane dediğimiz zaman da en önemlisi işsizlik azalmış olacak. Hedefimiz 5 ile 7 bin arası bir istihdam sağlayabilmek." diyen Yılmaz, ilçeye kamyonet ve büyük araçların giremediğini, bu nedenle esnafın mağdur olduğunu, site ile bu sıkıntının da önüne geçeceklerini kaydetti.

"Eski ticari hayatımızı yakalayacağız"

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son yaşanan terör olaylarından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki müşterileri Sur'a getiremiyorduk. Biz sadece Diyarbakır ile sınırlı değiliz. Biz Batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasında bir köprüyüz. İran, Irak ve Suriye'nin bir kesimine mal satan, ticaret yapan esnafımız var. Sur'daki terör olaylarından dolayı müşterilerimizin birçoğunu Gaziantep, İstanbul ve Bursa'ya kaptırdık. Projemiz hayata geçerse inşallah tekrardan eski ticari hayatımızı yakalayacağız."

Yılmaz, projenin ihale sürecinde olduğunu belirterek, en geç 1,5 yıl içinde iş yerlerinin esnafa teslim edileceğini bildirdi.

"SİDER bir umut olarak doğdu"

Sur'daki Bereket Han'da iş yeri bulunan 20 yıllık esnaf Hasan Kayalar da ilçedeki olaylar nedeniyle işlerin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Van, Bingöl, Muş, Elazığ, Siirt ve Şırnak'a ürün sattıklarını anlatan Kayalar, ilçe esnafının terör dışında da sıkıntıları bulunduğunu, bunların başında da trafiğin geldiğini belirtti. Kayalar, şöyle konuştu:

"Dükkanlarımızın dar oluşu nedeniyle ekstradan ambar tutmamız da büyük bir maliyete neden oluyor. Bir toptancı esnafının kazancı yüzde 15 civarında iken bizim kazancımızın yüzde 10'u giderlere gidiyor. SİDER bize bir umut olarak doğdu. Bir an önce buralardan çıkıp özlemle beklediğimiz devasa yerlerimize geçersek hem beklentimiz hem de işsizliğimiz çözülür. Hep birlikte aynı yerde olduğumuz zaman mutlaka çevre illerden gelen insanlar daha geniş ve daha güvenli bir yere geldiklerini hissedecekler. Yaşadığımız sorunlar da büyük ölçüde azalmış olacaktır."

Esnaf Hamza Düşünceli de tekstil imalatıyla ilgilendiklerini, iş gücü ve eleman noktasında sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

İş yerleri dar olduğu için ürünlerini tam olarak sergileyemediklerini belirten Düşünceli, "Büyük bir iş yerine geçmeyi istiyoruz. Yapılacak site sayesinde şehir kalabalığından kurtulacağız, büyük dükkanlar olacak, otopark sıkıntısı yaşamayacağız. Ürünlerimizi rahat bir şekilde götürüp getirebileceğiz. Türkiye'nin birçok yerinde Diyarbakır'da imalat yapıldığını kimse bilmiyor ama SİDER tanıtıldığı, reklam yapıldığı zaman buraya gelmeye başlayacaklar." dedi. AA