Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kızlan Mahallesi'ndeki orman yangının ardından kundaklama şüphesiyle çalışma yürüten jandarma ekipleri Aykut S'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. Tutuklanan zanlının, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisinde 1 Kasım’da akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmış ve söndürülmüştü.
Kaynak: AA