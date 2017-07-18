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Şüpheli çantadan dinamit süsü verilmiş düzenek çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bahçe duvarına bırakılan çantadan dinamit süsü verilmiş düzenek çıktı.

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Şüpheli çantadan dinamit süsü verilmiş düzenek çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bahçe duvarına bırakılan çantadan dinamit süsü verilmiş düzenek çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde bir binanın bahçe duvarına asılı çantayı görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı çağrıldı.

Çantayı inceleyip şüpheli paketi açan uzman ekip, paketin içerisinde dinamit süsü verilmiş düzenek bulundu.

Dinamit lokumuna benzer şekilde birbirine bantla bağlanmış silindir şeklindeki kağıtlar, dijital saat ve el piminden oluşan sahte düzenek, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Güvenlik şeridi çekilen bölge daha sonra yaya ve araç trafiğine açılırken, polis çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Etiketler: Kocaeli, Karamürsel, dinamit, bomba imha uzmanı, düzenek
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