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Şüpheli bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

İstanbul Başakşehir'de şüpheli paket ihbarı alan polis ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

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Şüpheli bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

İstanbul Başakşehir'de oturan vatandaşlar, dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirdi.

Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede bavul içerisinde ceset olabileceğini düşünerek durumu olay yeri inceleme ekiplerine aktardı.

Bavulun bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulunduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin bulunduğu alanda ve ceset üzerindeki çalışmaları devam ederken, savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, başakşehir
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