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Buradasınız : » » 'Süper Ay' seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu

'Süper Ay' seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği 'Süper Ay' dün gece gerçekleşti.

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Süper Ay seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu

Dünya'nun uydusu Ay, eliptik bir yörüngede Dünya etrafında döndüğü için senede bir kez gezegenimize en yakın noktasına ulaşıyor. Bu gökyüzü olayına da "Süper Ay" adı veriliyor.

[İngiltere]

"Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı dün gerçekleşti. 

[Fransa]

Ayın, Dünyamıza 357 bin 492 kilometre yaklaşmasıyla, normal dolunaylara göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak bir şekilde göründü.

[İspanya]

Kartpostallık görüntüler oluşturan bu muhteşem doğa olayı, gökbilimciler kadar fotoğrafçılıkla uğraşanları da heyecanlandırdı.

[Çin]

Gökyüzündeki bu muhteşem şölen Türkiye'den de izlendi.

Etiketler: süper ay, dünya, ay
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