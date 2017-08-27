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Sunucu Vatan Şaşmaz bir otelde ölü bulundu

Sunucu Vatan Şaşmaz İstanbul’da bir otelde ölü bulundu.

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Sunucu Vatan Şaşmaz bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

"Gözaltı yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

Etiketler: vatan şaşmaz, otel, ölü, İstanbul, Beşiktaş
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