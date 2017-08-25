Sultanhanı halkı ilçe olmanın sevincini yaşıyor

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile ilçe yapılan Aksaray'ın Sultanhanı beldesinde yaşayan vatandaşlar, kararı büyük sevinçle karşıladı. Tarihi Sultanhanı Kervansarayı önünde toplanan vatandaşlar, kurban kesip, şükür namazı kıldı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Aksaray'ın Sultanhanı beldesinin sakinleri, büyük sevinç yaşadı.

Bugün yayınlanan KHK ile Aksaray'ın 8. ilçesi olan Sultanhanı'ndaki vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde Belediye Başkanı Fahri Solak'ı davul zurna eşliğinde karşılayan vatandaşlar, burada Solak'ı omuzlara aldı.

Daha sonra yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Sultanhanı ilçesine gelen Solak ve beraberindeki vatandaşlar, ilçenin sembolü olan Sultanhanı Kervansarayı önünde toplandı. Burada kurban keserek, tekbirler getiren vatandaşlar, daha sonra hanın arkasında şükür namazı kıldı, dua etti.

"Dualarımız sonunda kabul oldu"

Solak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün KHK ile alınan kararı büyük sevinçle karşıladıklarını, ilçede adeta bir bayram havası olduğunu dile getiren Solak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Dualarımız sonunda kabul oldu. Burada dünyanın en büyük kervansarayı var. Ayrıca Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi burada mevcut. Sultanhanı, nüfusu 10 binin üzerinde olan bir ilçe. Cumhurbaşkanımız bunu bize bahşetti. Allah ondan razı olsun. 3 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Halkımız yıllardır bu günü bekliyordu. Allah herkesten razı olsun."

"Beldelik bize yakışmıyordu ama beklenen hasret bugün sona erdi"

Vatandaşlardan Murat Demirhan ise yıllardır bu günü beklediklerini vurgulayarak, "Önce Allah'ın izni ile daha sonra Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımız sayesinde bugün bu kararın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası kalabalık bir nüfusa sahip. Beldelik bize yakışmıyordu ama beklenen hasret bugün sona erdi. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.